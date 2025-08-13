Массированная атака БПЛА на Волгоград: жителям разрешили вернуться домой

По информации очевидцев, регион атаковало несколько дронов. Жители слышали, как беспилотники пролетали мимо их окон. После последовали мощные хлопки. Особенно громко они звучали в двух районах города.

Известно, что на севере Волгограда обломки БПЛА упали на 16-этажный дом. Местные власти оперативно отреагировали на инцидент: жильцов эвакуировали. Им предоставили автобус, который направлялся в пункт временного размещения. Такой возможностью воспользовались14 человек. Для россиян организовали питание и горячий чай. В настоящее время жителям разрешили возвращаться домой. Саперы проверили территорию дома. На время работ маршрут движения общественного транспорта был изменен.

В телеграм-канале Минобороны РФ указано, что над территорией Волгоградской области силами ПВО было уничтожено 11 БПЛА. Губернатор региона Андрей Бочаров обратился к жителям с официальным заявлением. Глава сообщил, что в результате атаки никто не пострадал. Никаких повреждений в инфраструктуре области не обнаружено.

Ранее сообщалось, что в Свердловской области назвали провокаторами распускающих слухи о сбитом в регионе беспилотнике.