Массированная атака БПЛА на Волгоград: жителям разрешили вернуться домой
Жители Волгограда рассказали о мощных хлопках во время атаки города БПЛА
Фото: [сommons.wikimedia/Vitaly V. Kuzmin]
Жители Волгограда рассказали, как пережили массированную атаку БПЛА, сообщили novostivolgograda.
По информации очевидцев, регион атаковало несколько дронов. Жители слышали, как беспилотники пролетали мимо их окон. После последовали мощные хлопки. Особенно громко они звучали в двух районах города.
Известно, что на севере Волгограда обломки БПЛА упали на 16-этажный дом. Местные власти оперативно отреагировали на инцидент: жильцов эвакуировали. Им предоставили автобус, который направлялся в пункт временного размещения. Такой возможностью воспользовались14 человек. Для россиян организовали питание и горячий чай. В настоящее время жителям разрешили возвращаться домой. Саперы проверили территорию дома. На время работ маршрут движения общественного транспорта был изменен.
В телеграм-канале Минобороны РФ указано, что над территорией Волгоградской области силами ПВО было уничтожено 11 БПЛА. Губернатор региона Андрей Бочаров обратился к жителям с официальным заявлением. Глава сообщил, что в результате атаки никто не пострадал. Никаких повреждений в инфраструктуре области не обнаружено.
