В Свердловской области назвали провокаторами распускающих слухи о сбитом в регионе беспилотнике

Те люди, которые распространяют новость о перехвате беспилотника, являются провокаторами. Такое заявление сделала в своем телеграм-канале Антитеррористическая комиссия Свердловской области.

В АТК заявили, что-то видео, которое распространялось в Сети, появилось еще 17 июля. Теперь же его стали выдавать за свежее с утверждением, что оно снято в Свердловской области, и на нем якобы запечатлено уничтожение беспилотника на Урале.

«Данная информация является недостоверной. Напоминаем администраторам телеграм-каналов, сообществ в социальных сетях и представителям СМИ об ответственности за распространение», — указано в микроблоге.

Все те, кто активно рассылал это видео, названы провокаторами. Людям предложили не верить непроверенным данным и не поддаваться панике.

