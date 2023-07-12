Массовое отравление детей: в Оренбургской области выявили причину

В Орске Оренбургской области госпитализировали девять детей с симптомами сильного отравления, сообщает 56orb.ru . Позже начали поступать данные о подобных случаях. В семи детских садах выявили еще 36 случаев отравления.

«В настоящее время проводится комплекс следственных действий, направленных на установление всех обстоятельств произошедшего», - информируют в пресс-службе СК

Роспотребнадзор предполагает, что причиной отравления может быть молочная продукция. Сотрудники работают в двух направлениях. Во-первых, проверяют условия работы Новотроицкого молокозавода: состояние персонала, чистоту помещений. Продукцию берут для изучения в лаборатории. В дошкольные заведения пока она не поступает.

Во-вторых, Роспотребнадзор детально изучает, в каких услових готовили пищу для детей в садиках. Филиал ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Оренбургской области» исследует биоматериалы пострадавших детей.

На данный момент дети находятся под наблюдением медиков. Их состояние удовлетворительное и стабильное. Ребята, которые не жаловались на самочувствие, также были проверены на дому.