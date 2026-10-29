Муза Киркорова раскрыла, с кем до нее встречался ее 50-летний жених

VOICE: жених Валентины Алексеевой встречался с Жанной Фриске и Ириной Шейк

Культура и спорт

Фото: [скриншот видео]

20-летняя победительница конкурсов «Мисс Россия» и «Мисс БРИКС» Валентина Алексеева впервые открыто рассказала о своих отношениях с 50-летним предпринимателем Ильей Мительманом, пишет VOICE.

В интервью Лауре Джугелии она призналась, что гордится своим избранником и не скрывает, что у него было прошлое, связанное с известными женщинами. Алексеева упомянула, что что Мительман раньше встречался с певицей Жанной Фриске, супермоделью Ириной Шейк и актрисой Марией Кожевниковой.

«Между прочим, очень неплохой бэкграунд. Классные девчонки», — сказала модель.

Алексеева также прокомментировала громкую историю, произошедшую 25 лет назад. Тогда девушка, с которой встречался Мительман, пропала в Челябинске. Валентина утверждает, что ее жених помогал искать пропавшую, а суд в итоге дал опровержение обвинениям в его адрес.

Ранее Валентина Алексеева призналась, что возлюбленный сделал ей предложение.

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