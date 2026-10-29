Мобильные лаборатории проверили качество атмосферного воздуха на юге Подмосковья
В воздухе на юге Подмосковья не выявили превышений нормативов
Фото: [Медиасток.рф]
Мобильные лаборатории ГКУ МО «Мособлэкомониторинг» на текущей неделе проверили качество атмосферного воздуха в округах на юге Подмосковья. Об этом сообщает Министерство экологии и природопользования Московской области.
Специалисты отобрали пробы в зонах возможного влияния производственных и торговых предприятий, а также в зонах плотной жилой застройки в Бронницах, Подольске, Кашире и Раменском округе.
Исследования провели по 32 основным загрязняющим веществам. В результате каких-либо превышений нормативов выявлено не было.
В Подмосковье реализуется нацпроект «Экологическое благополучие».
Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев проверил ход реконструкции очистных сооружений в Звенигороде.