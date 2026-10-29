«Сельдерей проклятый!»: 66-летний Дибров признался, что поменял отношение к питанию

Super: Дмитрий Дибров изменил рацион после начала отношений с Екатериной Гусевой

Культура и спорт

Фото: [соцсети]

66-летний телеведущий Дмитрий Дибров изменил свой рацион после начала отношений с Екатериной Гусевой, сообщает Super.

Шоумен рассказал, что его возлюбленная работает нутрициологом и помогает ему следить за здоровьем. Благодаря ее рекомендациям Дибров стал чаще есть овощи, контролировать количество белка в пище и использовать более полезные способы приготовления. За несколько месяцев он уже похудел на 10 кг. Однако не все изменения даются телеведущему легко. Дибров признался, что ему не нравится есть некоторые продукты.

«Сельдерей проклятый! Утром же нужна клетчатка, ну курочка. Катя мне приказала купить аэрогриль, чтобы не на масле готовить», — сказал Дмитрий.

Дибров начал встречаться с 43-летней Гусевой осенью прошлого года, практически сразу после того, как телеведущий развелся с 38-летней Полиной Дибровой. Пара воспитывает троих несовершеннолетних детей.

Ранее Полина Диброва заявила, что стала желанной женщиной после развода.

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