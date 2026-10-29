В турецкой Каппадокии скала рухнула на туристов: двое погибших, один пострадавший

Двое погибли при обрушении скалы в Каппадокии

Безопасность

Двое человек погибли, еще один пострадал при обрушении скалы в туристическом центре Каппадокии — городе Гереме. Об этом пишет TRT Haber. Трагедия произошла у знаменитых скальных образований «дымоходы фей»: одна из скал упала прямо на людей.

Спасатели оперативно прибыли на место. Однако вскоре стало известно, что двое находившихся под завалами человек не выжили. Еще один получил травмы, его госпитализировали.

Губернатор провинции Невшехир Хюсейн Кек сообщил журналистам, что причиной обрушения стал оползень, вызванный чрезмерным количеством осадков.

Ранее российские туристы назвали мазутной ловушкой ситуацию в ОАЭ.

Читайте также

Массовые отмены и перенаправление рейсов: в Москве экстренно закрыли все аэропорты

Массовые отмены и перенаправление рейсов: в Москве экстренно закрыли все аэропорты

Боксеры-вымогатели из Няндомы, терроризировавшие жителей, получили сроки

Мирошник сообщил об эвакуации 87 мирных жителей из Купянска-Узлового

Мирошник сообщил об эвакуации 87 мирных жителей из Купянска-Узлового

В Свердловской области загорелись семь цистерн после схода 20 вагонов

В Свердловской области загорелись семь цистерн после схода 20 вагонов

Штраф до ₽700 тыс.: агроном рассказал, чем опасен канадский золотарник

Штраф до ₽700 тыс.: агроном рассказал, чем опасен канадский золотарник

Стрельба в метро Манхэттена: мужчина погиб, подозреваемый скрылся

Стрельба в метро Манхэттена: мужчина погиб, подозреваемый скрылся

Никто не пострадал: пожар в частной гостинице Красногорска локализован

Никто не пострадал: пожар в частной гостинице Красногорска локализован

Поддельная квитанция: по каким признакам ее вычислить

Поддельная квитанция: по каким признакам ее вычислить

Роструд внедрит беспилотники с ИИ для контроля охраны труда в 2027 году

Роструд внедрит беспилотники с ИИ для контроля охраны труда в 2027 году

Отказалась от такси и ушла в темноту: в Ачинске выясняют обстоятельства гибели девушки на пустыре

«Времени бояться не было»: подростки спасли мужчину из огненной ловушки

«Времени бояться не было»: подростки спасли мужчину из огненной ловушки

Школьница вместе с приятелем жестоко зарезала собственную мать

Школьница вместе с приятелем жестоко зарезала собственную мать

Добавьте mosregtoday.ru в избранное