В турецкой Каппадокии скала рухнула на туристов: двое погибших, один пострадавший
Двое погибли при обрушении скалы в Каппадокии
Двое человек погибли, еще один пострадал при обрушении скалы в туристическом центре Каппадокии — городе Гереме. Об этом пишет TRT Haber. Трагедия произошла у знаменитых скальных образований «дымоходы фей»: одна из скал упала прямо на людей.
Спасатели оперативно прибыли на место. Однако вскоре стало известно, что двое находившихся под завалами человек не выжили. Еще один получил травмы, его госпитализировали.
Губернатор провинции Невшехир Хюсейн Кек сообщил журналистам, что причиной обрушения стал оползень, вызванный чрезмерным количеством осадков.
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