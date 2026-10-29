Семинар по киберграмотности прошел в школе «Флагман» в Химках. Занятие было организовано Корпоративным университетом развития образования, сообщает Главное управление региональной безопасности Московской области.

Семинар провели представители Управления по борьбе с киберпреступлениями ГУ МВД России по Московской области, Межрегионального управления Федеральной службы по финансовому мониторингу по ЦФО, ГУ Банка России по ЦФО и ГУРБ Подмосковья.

Школьникам и учителям рассказали об основных схемах мошенников, защите персональных данных, правилах безопасного поведения в сети. Педагоги получили рекомендации для бесед с детьми о мошенничестве.

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