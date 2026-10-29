Первый этап строительства дороги к мкр Красногорский в Нахабино завершат в ноябре 2026 году

В Красногорске уже на 95% завершили первый этап строительства дороги к микрорайону Красногорский в Нахабино. Об этом сообщает Главное управление государственного строительного надзора Московской области.

Строительная готовность объекта составляет 95%. Завершение строительства в рамках первого этапа запланировано на ноябрь текущего года.

Протяженность участка первого этапа составляет около 350 м. Также предусмотрено строительство моста через Грязевку, устройство тротуаров и велодорожек, наружное освещение, установка ограждений, строительство дождевой канализации, насосной станции и локальных очистных сооружений.

Новая дорога Волоколамское шоссе — Нахабино свяжет микрорайон Красногорский с трассой Волоколамское шоссе — Козино — Нефедьево. Будет создан дополнительный выезд из жилых кварталов и улучшится транспортная доступность станции МЦД «Аникеевка».

Строительство и ремонт дорог — важное направление нацпроекта «Инфраструктура для жизни».

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев рассказал о строительстве новых дорог и железнодорожных переездов в Подмосковье.