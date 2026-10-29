Чак-чак на финише и татарские мотивы: в Истре устроят необычный семейный забег

В День народного единства, 4 ноября, в Истре пройдет семейный забег в тюбетейках — часть программы «Народного трейла». Как сообщает REGIONS , юных участников ждут дистанции 500 м и 1 км под треки диджея, а на пунктах питания угостят фирменными блюдами от тети Гули. На финише все бегуны получат чак-чак и эксклюзивную медаль, а самым выносливым на дистанции 20 км предстоит преодолеть брод через реку.

В этом году «Народный трейл» посвящен татарскому народу — отсюда и тюбетейки, и чак-чак, и колоритные угощения. В программе впервые появился «Забег за тюбетейкой» на 3 км, а для детей предусмотрены дистанции 500 м и 1 км. На протяжении маршрутов будут звучать треки диджея, а на пунктах питания накормят фирменными блюдами от тети Гули.

Один из бегунов, Сергей, поделился ожиданиями: брод через реку на 20 км — это вызов, а тюбетейка делает забег еще и веселым. По его словам, он бежит не ради медали, а ради атмосферы — такие мероприятия запоминаются надолго.

Программа дня:

9:00 — выдача стартовых пакетов (закрывается за 30 минут до старта вашей дистанции);

10:30 — разминка для детей;

10:40 — старт на 1000 м;

11:00 — старт на 500 м;

11:15 — награждение призеров на 1000 м;

11:25 — разминка перед «забегом за тюбетейками»;

11:30 — брифинг для «забега за тюбетейками»;

11:40 — старт «забега за тюбетейками»;

12:00 — награждение «забега за тюбетейками»;

12:10 — общая разминка;

12:15 — общий брифинг;

12:30 — старт дистанций 10 и 20 км;

12:50 — старт на 5 км;

13:30 — награждение на 5 км;

14:00 — награждение на 10 км;

14:30 — награждение на 20 км.

Ранее сообщалось, что в Центральном городском парке Истры завершился очередной этап обновления инфраструктуры. Основные работы уже закончены, и жители получат еще больше возможностей для прогулок, занятий спортом и семейного отдыха в самом сердце города.