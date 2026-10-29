Игла вместо антидепрессантов: житель Раменского лечит стресс древним ремеслом

Один из руководителей клуба исторической реконструкции «Наследие предков» Евгений Бутов освоил забытое ремесло прародителей — вязание с помощью единственной иглы. Необычное хобби быстро вышло за рамки простого увлечения историей, превратившись для мастера в эффективную психотерапию и лучший способ отвлечься от повседневной суеты. Подробности об этом узнала редакция REGIONS .

Вязать теплеишие носки, варежки и даже полноценные свитера можно без привычных спиц или крючка. Евгений Бутов признается, что древняя методика покорилась ему далеко не сразу: переплетение нитей казалось настоящей головоломкой. Однако регулярные тренировки дали результат, а сам процесс оказался отличным успокоительным. На заре своего увлечения мастер работал в столице и коротал время в ежедневных поездках на электричке из Раменского за вязанием — за год в таком дорожном режиме ему удавалось собрать несколько готовых свитеров.

Главный инструмент этой техники — специальная крупная игла слегка изогнутой формы с массивным ушком. Если в древности ремесленники вытачивали их из костей животных, то сегодня реконструкторы успешно используют пластиковые или деревянные аналоги.

У изделий, созданных иглой, есть уникальное преимущество перед классической трикотажной вязкой. Если вещь, связанную на спицах, легко распустить, просто потянув за нитку, то здесь узелки от натяжения становятся только прочнее. Такое полотно можно безбоязненно резать ножницами — оно не расползется.

Для работы подходит практически любая шерстяная пряжа, главное — угадать с толщиной. При должной ловкости рук небольшое изделие опытный мастер способен выдать всего за один день или вечер. Своими навыками Евгений и его единомышленники активно делятся на исторических фестивалях: проводят открытые уроки и учат всех желающих мастерить вязальные иглы своими руками, даруя древнему ремеслу новую жизнь.