Жители Подмосковья в октябре сообщили о 3 тыс. нарушений парковки во дворах

Фото: [ Министерство по содержанию территорий и государственному жилищному надзору Московской области ]

В Подмосковье с начала октября с помощью приложения «Народный инспектор» выявили более 3 тыс. нарушений парковки во дворах. Об этом сообщает Министерство по содержанию территорий и государственному жилищному надзору Московской области.

Большинство нарушителей припарковали автомобили на газонах — таких случаев зафиксировали более 2,4 тыс. Еще 617 нарушителей оставили машины на путях проезда спецтехники. В двух случаях авто припарковали на детских или спортивных площадках. Кроме того, один нарушитель выбросил мусор вне контейнерной площадки.

В общей сложности нарушителей парковки за указанный период оштрафовали на 14,2 млн. рублей.

Работа по обновлению территорий проводится в соответствии с задачами нацпроекта «Инфраструктура для жизни».

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев рассказал о выполнении плана благоустройства дворов.