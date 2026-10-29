Стало известно, за сколько Стас Ярушин готов выступить в образе зомби на Хеллоуин

SHOT: звезда «Универа» Ярушин согласился провести шоу в образе зомби за ₽2 млн

Культура и спорт

Фото: [соцсети]

45-летний актер Стас Ярушин, известный по роли Антона Мартынова в сериале «Универ», согласился выступить в образе зомби на Хеллоуин. Гонорар за такое шоу составит ₽2 млн, сообщает Super со ссылкой на телеграм-канал SHOT.

Ранее артист отказывался перевоплощаться в персонажа своего трека Zombie даже за плату, но теперь изменил решение. За дополнительный грим Ярушин запросил отдельную сумму — ₽80 тысяч.

Отмечается, что свободное место в расписании артиста есть 1 ноября. В саму ночь Хеллоуина Ярушин будет занят другим выступлением, поэтому зомби-шоу назначено на следующую дату.

В райдере артиста прописаны две гримерки — для него самого и для музыкантов. Также указаны требования к меню: нарезки из семги, муксуна, форели или кеты, рыбный стейк на горячее, гречка и коньяк Hennessy либо «Арарат» пятилетней выдержки.

Ранее стало известно, что певица Лариса Долина снизила гонорар за корпоративы перед Новым годом.

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