В Подмосковье с начала года благоустроили свыше 1 тыс. пешеходных коммуникаций

Фото: [ Министерство по содержанию территорий и государственному жилищному надзору Московской области ]

В Подмосковье с начала 2026 года благоустроили свыше 1 тыс. пешеходных коммуникаций в рамках программы «Пешком». Об этом сообщает Министерство по содержанию территорий и государственному жилищному надзору Московской области.

«Сегодня завершено благоустройство 1020 народных троп. Из них 377 троп — это замена плитки на асфальтобетонное покрытие, а 643 тропы созданы как новые пешеходные маршруты», — говорится в сообщении ведомства.

Сейчас благоустройство продолжается на одной тропе. На последних 18 объектах работы еще не стартовали.

Всего в этом году благоустроят 1039 народных троп. В 53 округах работы полностью завершились.

Работа по обновлению территорий проводится в соответствии с задачами нацпроекта «Инфраструктура для жизни».

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев рассказал о выполнении плана благоустройства дворов.