В Подмосковье с начала года благоустроили свыше 1 тыс. пешеходных коммуникаций
Более 1 тыс. «народных троп» создали в Подмосковье с января
Фото: [Министерство по содержанию территорий и государственному жилищному надзору Московской области]
В Подмосковье с начала 2026 года благоустроили свыше 1 тыс. пешеходных коммуникаций в рамках программы «Пешком». Об этом сообщает Министерство по содержанию территорий и государственному жилищному надзору Московской области.
«Сегодня завершено благоустройство 1020 народных троп. Из них 377 троп — это замена плитки на асфальтобетонное покрытие, а 643 тропы созданы как новые пешеходные маршруты», — говорится в сообщении ведомства.
Сейчас благоустройство продолжается на одной тропе. На последних 18 объектах работы еще не стартовали.
Всего в этом году благоустроят 1039 народных троп. В 53 округах работы полностью завершились.
Работа по обновлению территорий проводится в соответствии с задачами нацпроекта «Инфраструктура для жизни».
Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев рассказал о выполнении плана благоустройства дворов.