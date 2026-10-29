Школьники со всей России смогут получить допбаллы для поступления в Бауманку на конкурсе в Подмосковье

В Подмосковье пройдет конкурс научно-технических проектов для школьников со всей России. Участники представят собственные разработки, а победители и призеры смогут получить дополнительные баллы при поступлении в ведущие технические вузы страны, в том числе МГТУ имени Н. Э. Баумана. Прием работ на отборочный этап конкурса АО «ВПК „НПО машиностроения“» начнется 1 января и продлится до 1 февраля.

Подать заявку можно на официальном сайте МАОУ «Лицей» города Реутова. Школьники могут представить проекты по шести направлениям: «Инженерное творчество», «Техника и инженерное дело», «Информатика и автоматизированные системы», «Физика и познание мира», «Математика» и «Юниор-техник».

Итоги отбора подведут 24–25 февраля на II Всероссийской научно-практической конференции «Первые ступени больших открытий», которая состоится в реутовском лицее. Работы участников оценит жюри из действующих инженеров и ученых.

Финал конкурса состоится в апреле в детском технопарке «Изобретариум» в Реутове. Авторы лучших проектов представят свои разработки: различные устройства, компьютерные программы и летательные аппараты.

Фото: [ пресс-служба Московского областного регионального отделения Союза машиностроителей России ]

Финалисты также смогут принять участие в заключительном этапе олимпиады школьников «Шаг в будущее» по профилю «Инженерное дело», которую проводит МГТУ имени Н. Э. Баумана. Им предстоит продемонстрировать свои знания, реализовать инженерные идеи и представить готовые проекты.

Победителей и призеров конкурса ждут дополнительные баллы при поступлении в технические университеты. В частности, их достижения учтут при целевом поступлении от АО «ВПК „НПО машиностроения“» на Аэрокосмический факультет Бауманского университета, а также при участии в общем конкурсе на другие факультеты МГТУ.

Дополнительные баллы за индивидуальные достижения можно будет получить и при поступлении на соответствующие направления подготовки в Московский авиационный институт, Казанский авиационный институт, Санкт-Петербургский политехнический университет Петра Великого, БГТУ «ВОЕНМЕХ» имени Д. Ф. Устинова и Оренбургский государственный университет.

Кроме того, сведения об авторах лучших работ внесут в Государственный информационный ресурс о лицах, проявивших выдающиеся способности, — «Таланты России».