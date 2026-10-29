Полиция ловит купающихся россиян: пляжи ОАЭ закрыли из-за разлива мазута

В ОАЭ полиция начала ловить купающихся русских туристов из-за мазута

Общество

Фото: [«Подмосковье сегодня»/Илья Попов]

В эмирате Аджман с 28 октября действуют ограничения на купание из-за разлива мазута. Отели предупредили постояльцев, однако некоторые российские туристы все равно отправились в море. Теперь на пляжах дежурит полиция.

По данным Telegram-канала Shot, ночью постояльцам отеля Ramadan разослали письменное уведомление о том, что вход в воду закрыт. Утром несколько человек вышли на пляж. Сначала вода показалась им чистой, но позже они заметили грязь и почувствовали едкий запах. Ближе к обеду на берег прибыла полиция и начала выгонять купавшихся.

Некоторые гостиницы полностью перекрыли доступ к пляжу сигнальными лентами. Другие разрешили отдыхать на песке, но запретили заходить в море. Кроме того, туристы заметили над побережьем самолет, который распылял неизвестный состав. Предположительно, его использовали для ликвидации последствий разлива мазута.

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