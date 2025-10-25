Массовый отстрел енотов-полоскунов в российском регионе: правда или фейк?

Оперштаб опроверг сообщения о массовом отстреле енотов на Кубани, сообщило РИА Новости.

Один из телеграм-каналов сообщил, что в Краснодарском крае начнется массовый отстрел енотов из-за слишком активного распространения животных. К негативным последствиям данного процесса отнесли перенос различных заболеваний, грабеж населения и случаи поедания одного вида другим.

По информации канала, массовый отстрел енотов на Кубани мотивирован желанием прекратить распространение бешенства, аскаридоза, лептоспироза, чумы плотоядных и столбняка. Кроме того, страдают местные пасеки. На информацию отреагировали в региональном оперативном штабе.

«Это фейк», — указано в сообщении ведомства.

По информации министерства природных ресурсов Краснодарского края, в регионе разрешена охота на енотов. Дополнительных отстрелов не планируется. Численность животных составляет более 7 тыс. животных. Ситуация в регионе стабильная и контролируемая. Угроза для баланса экосистемы отсутствует.

Ранее сообщалось, что найденная в Сирии кость птерозавра имела размах крыльев около 10 метров.