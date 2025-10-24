В Сирии обнаружили летавшего гигантского птерозавра

Палеонтологи сообщили о находке левой плечевой кости гигантского птерозавра в Сирии, возраст которого составляет около 70 млн лет. Исследователи отметили, что размах крыльев животного достигал примерно 10 м, что ставит его в ряд крупнейших известных летающих рептилий, сообщает « Вечерняя Москва ».

Длина сохранившейся части составила 29 см, что примерно на 10% меньше, чем у рекордсмена Quetzalcoatlus northropi из Северной Америки, с размахом крыльев около 11 м. По оценкам исследователей, размах крыльев найденного птерозавра достигал около 10 м.

Соавтор исследования Фелипе Пинейру из Федерального университета Пампа в Бразилии отметил, что находка подтверждает широкое распространение гигантских птерозавров на территории современного Ближнего Востока.

Птерозавр принадлежит к семейству аждархид — беззубых летающих рептилий с длинной шеей, которые доминировали в небе ближе к концу мелового периода.

