«Мат на каждом шагу»: россияне поддержали увеличение штрафов за брань в общественных местах

Жители Екатеринбурга в комментариях под постом председателя гордумы Анны Гурарий на ее странице во «ВКонтакте» оставляют комментарии относительно предложения увеличить штрафы за мат в общественных местах, сообщил tagilcity.ru.

Анна Гурарий на своей странице во «ВКонтакте» проинформировала о повышении штрафов за употребление нецензурной лексики в общественных местах до 3–7 тыс. руб. Ранее наибольший штраф составлял 2,5 тыс. руб., минимальный — 500 руб.

В 2025 году на территории Екатеринбурга было выявлено и пресечено порядка 7500 административных правонарушений, связанных с использованием нецензурной лексики в местах общего пользования. Горожане преимущественно положительно отреагировали на повышение штрафов.

По данным издания, пользовательница Елена высказала мнение, что проблема стала глобальной. Россиянка считает, что искоренять привычку браниться особенно необходимо среди молодого поколения. По ее мнению, охранники в торговых центрах должны реагировать на мат.

«Мат на каждом шагу, по улице не возможно пройти. Нужен такой штраф, чтобы это останавливало», — написала в комментариях Елена.

Пользователи предлагали и более радикальные меры, например, исправительные работы. Некоторые комментаторы высказали мнение, что в городе есть более актуальные проблемы — расклеенная на деревьях реклама и граффити.

Ранее сообщалось, что за неправильную утилизацию елки грозит штраф до 3 тыс. руб.