Штраф до 3 тыс. рублей: почему новогоднюю ель нельзя просто отнести на помойку у дома

Несмотря на то, что в продаже появляются все более реалистичные искусственные ели, многие все еще предпочитают украшать натуральные деревья. Но после праздников возникает необходимость их утилизации. Как это сделать правильно и не нарваться на штраф, интернет-изданию «Подмосковье сегодня» рассказал юрист Юрий Капштык.

По словам эксперта, утилизация живых елей — это в определенной степени проблема.

«По правилам елку нельзя засовывать в мусорные баки, так как торчащие из нее ветки будут рвать пакеты. Плюс, это будет затруднением для непосредственно помещение содержимого контейнера в машину по перевозке. Просто так оставить у контейнера или у мусорной площадки елку нельзя, так как грозит штраф в размере от 2 до 3 тыс. рублей», — пояснил юрист интернет-изданию «Подмосковье сегодня».

По утилизации твердых бытовых отходов предусмотрено, что ели утилизируются либо через специальный большой контейнер, который располагают рядом с мусорной площадкой, либо же ель необходимо освободить от игрушек, мишуры, а также обломить ветки, чтобы ствол помещался в контейнер, добавил эксперт.

«Просто так целиком дерево оставлять у мусорного бака нельзя, потому что это также нарушает правила противопожарной безопасности. В случае возникновения пожара, она загорится и будет гореть высоким столбом, что может привести к возгоранию всей контейнерной площадки. Огонь может распространиться и на ближайшие деревья. Праздники закончились, необходимо соблюдать правила содержания территории и утилизации мусора», — заключил Капштык.

