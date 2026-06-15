Мечта о доме может обернуться кошмаром: где нельзя строить жилье в Подмосковье — объясняет адвокат

Многие жители Московской области мечтают о собственном доме на земле. Однако, как показывает практика, далеко не все знают, что даже приобретенный участок может в итоге оказаться совершенно непригодным для возведения жилья. Как не оказаться в подобной ситуации REGIONS рассказал адвокат Иван Дощенко.

По словам юриста, существует целый перечень категорий, на которых возведение жилых домов по общему правилу запрещено.

«Главное правило: нельзя строить жилые дома на чужих участках. Самые распространенные споры — когда собственник земли требует освободить свой участок от чужих самовольных построек», — пояснил эксперт.

Адвокат также обратил внимание на несколько других категорий, где строительство жилья находится под строгим запретом:

земли промышленности — территориях, которые заняты заводами, фабриками и другими производственными объектами. По словам Дощенко, возведение жилых домов там не предусмотрено. Исключение возможно лишь в том случае, если для конкретного участка специально установлен иной вид разрешенного использования (ВРИ).

особо охраняемые природные территории : заповедники, национальные парки, заказники. Как пояснил юрист, застройка здесь допускается только при наличии специального разрешения от Министерства природных ресурсов или региональных властей.

земли лесного фонда — марта 2022 года действует жесткий запрет на возведение любых жилых объектов, гостиниц и апартаментов. Исключений, по словам адвоката, практически нет.

земли запаса — это территории, которые находятся в резерве и не могут эксплуатироваться до тех пор, пока не будут официально переведены в другую категорию.

водный фонд — в двадцатиметровой полосе от уреза воды любое строительство категорически запрещено. Это правило, подчеркнул Дощенко, действует на всей территории страны без исключений.

Фото: [ «Подмосковье сегодня»/Роман Малышенко ]

Самый коварный нюанс, который подстерегает будущего домовладельца, — это так называемые зоны с особыми условиями использования территорий (сокращенно — ЗОУИТ). Как пояснил адвокат Иван Дощенко, о существовании таких зон многие даже не подозревают вплоть до того момента, когда начавшуюся стройку неожиданно останавливают контролирующие органы.

В числе наиболее распространенных зон с особыми условиями, на которые стоит обратить внимание, адвокат назвал несколько категорий.

Во-первых, это охранные зоны магистральных трубопроводов — газопроводов, нефтепроводов, водопроводов и канализационных сетей. Строительство в их границах либо полностью запрещено, либо жестко регламентировано.

Во-вторых, санитарно-защитные зоны, которые окружают коммунальные и промышленные объекты (заводы, свалки, очистные сооружения). Возведение жилья здесь, как правило, не допускается.

В-третьих, водоохранные зоны. По словам Дощенко, в двадцатиметровой полосе от уреза воды любое строительство находится под строжайшим запретом.

В-четвертых, зоны вокруг дорог, автозаправочных станций (АЗС), кладбищ и очистных сооружений. В этих локациях также действуют серьезные ограничения.

Чтобы не столкнуться с запретами уже после начала строительства, адвокат Иван Дощенко рекомендовал будущим домовладельцам заранее провести тщательную проверку участка. В первую очередь необходимо изучить несколько ключевых документов.

Первое — выписка из Единого государственного реестра недвижимости (ЕГРН). В ней содержатся основные сведения о категории земли, виде разрешенного использования (ВРИ) и зарегистрированных обременениях.

Второе — правила землепользования и застройки (ПЗЗ) муниципалитета. Документ доступен на официальном сайте местной администрации или его можно запросить через многофункциональный центр (МФЦ). ПЗЗ позволяют понять, какие именно зоны выделены на территории и какие ограничения действуют в каждой из них.

Третье — градостроительный план земельного участка (ГПЗУ). Этот документ содержит подробную информацию о допустимых параметрах будущего строения: этажности, отступах от границ участка, а также о наличии или отсутствии зон с особыми условиями использования.

Четвертое — сведения о санитарных и водоохранных зонах. Эти ограничения не всегда прописаны в выписке из ЕГРН в явном виде. Поэтому их наличие необходимо проверять отдельно через запросы в профильные ведомства или местную администрацию.

Только после того как все перечисленные документы будут тщательно проанализированы, можно принимать решение о покупке участка и начале строительства, резюмировал адвокат.

«Нарушение установленных правил может привести к признанию постройки самовольной, штрафам или требованию о сносе объекта за свой счет», — предупредил Иван Дощенко.

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