Медики Башкирии могут получить по три миллиона рублей

Доктор должен согласиться работать в небольшой медицинской организации, которая может обслуживать не мене 25 тысяч человек. Особенно ценятся терапевты, в том числе и участковые, врачи общей практики и педиатры, в частности, участковые. Чтобы получить деньги необходимо выполнить несколько условий. Быть гражданином РФ и проработать на выбранной должности не менее пяти лет. В таком случае медик получает три миллиона рублей. Деньги можно получить не одной суммой, а несколькими выплатами на протяжении трех лет.

Подобная программа улучшает качество медицинских услуг в небольших городах и обеспечивает местами медицинских работников. Стоит отметить, что получить профильное образование в нынешнем году стало еще дороже. В Башкирском государственном медицинском университете обучение подорожало в среднем на десять тысяч.