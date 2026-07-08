Дожди и порывы ветра: прогноз для Подмосковья на 8 июля

Синоптики Гидрометцентра РФ предупредили о непогоде в Подмосковье 8 июля 2026 года.

В регионе ожидаются дожди и порывистый ветер — из‑за этого объявлен «жёлтый» уровень погодной опасности. Днём температура поднимется до +18…+23 °C, ночью опустится до +11…+16 °C. Синоптики советуют не пренебрегать зонтом и соблюдать осторожность на улице из‑за сильных порывов ветра.