Сокращение срока, а не платежа: как снизить переплату по кредиту

По ее словам, эффективнее не копить крупную сумму, а регулярно вносить небольшие досрочные платежи — и обязательно выбирать сокращение срока ссуды, а не уменьшение ежемесячного платежа. Так, при кредите в ₽5 млн на 20 лет под 19% взнос в ₽100 тыс. в первый год при сокращении срока может снизить переплату более чем на ₽3 млн, тогда как снижение платежа сэкономит лишь около ₽200 тыс.

Важно не забывать про очередной ежемесячный платеж перед досрочным взносом — иначе грозит просрочка с пенями. При полном погашении стоит заранее уточнить остаток долга на дату списания: из‑за ежедневного начисления процентов возможна небольшая недоплата. Также нужно вовремя подавать заявление в банк — иначе часть денег уйдет на проценты, а не на погашение основного долга.

При этом досрочное погашение не всегда оправданно. Если нет финансовой подушки, вкладывать все свободные средства в кредит рискованно: при непредвиденных расходах может понадобиться дорогой потребительский заем, который нивелирует всю выгоду. На поздних этапах ипотеки, когда основная часть процентов уже выплачена, свободные деньги лучше разместить на вкладе.