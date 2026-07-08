Доцент Финансового университета при правительстве РФ Игорь Балынин спрогнозировал рост средней пенсии в России: по его оценкам, уже в 2028 году она превысит ₽31 тыс. Эксперт уверен, что в ближайшие годы страховые пенсии будут расти не только номинально, но и в реальном выражении — то есть темпами выше инфляции, сообщает ТАСС .

Индексация пенсий в 2027–2028 годах пройдет в несколько этапов. Так, 1 февраля 2027 года выплаты планируют повысить на 4%, а 1 апреля — еще на 3,4%. Весной 2028 года ожидается индексация на 3,8%. В целом прирост страховых пенсий может составить порядка 7,5% в 2027 году и около 8% — в 2028‑м.

Для работающих пенсионеров предусмотрен отдельный механизм повышения выплат: ежегодно в августе им делают перерасчет с учетом индивидуальных пенсионных коэффициентов (ИПК), начисленных за предыдущий год официальной работы. В частности, в августе 2027 года учтут стаж и ИПК за 2026 год — это станет третьим повышением для данной категории пенсионеров.

По данным на май 2026 года, средний размер пенсии в РФ составляет ₽25 399.