Конституция Литвы: в парламенте обсуждают снятие запрета на ядерное оружие
LRT: Литва может снять запрет на размещение ядерного оружия
Сейм Литвы начал рассмотрение законопроекта об исключении из Конституции запрета на размещение ядерного оружия. За вынесение поправок на голосование высказались 89 депутатов из 141, сообщает «Лента.ру» со ссылкой на LRT.
Чтобы изменить основной закон страны, инициативу должны дважды поддержать не менее 94 парламентариев — с интервалом в три месяца. Основные слушания запланированы на осень.
Спикер Сейма Юозас Олекас, представляя поправки, подчеркнул, что ядерный потенциал НАТО — часть коллективной обороны и служит надежным сдерживанием, снижая риск масштабной агрессии против альянса. По его словам, ни одна страна НАТО не имеет конституционных ограничений на применение ядерного оружия при угрозе, и Литва не должна оставаться «слабым звеном» в системе сдерживания.
В правящей партии при этом заявляют, что внесение поправок не затронет обязательства Литвы по Договору о нераспространении ядерного оружия.