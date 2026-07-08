Кофе и какао могут подорожать: прогноз климатолога из Индонезии

Индонезийский климатолог Адри Рамдани предупредил о возможном росте мировых цен на кофе и какао, сообщает РИА Новости .

По его словам, усиление явления Эль‑Ниньо грозит продолжительной засухой в ключевых сельскохозяйственных регионах Индонезии — а это может привести к сокращению объемов производства.

Эксперт напомнил, что Индонезия — один из крупнейших производителей этих культур. При длительном сохранении засушливых условий снижение урожая способно заметно повлиять на мировой рынок. При этом власти страны готовят меры на случай даже самых экстремальных сценариев.

Эль‑Ниньо — природное явление, связанное с аномальным повышением температуры воды в экваториальной части Тихого океана. Оно провоцирует масштабные климатические сдвиги: в одних регионах начинаются засухи, в других — наводнения.