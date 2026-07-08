Почасовая оплата труда: в Думе предложили новый ежегодный норматив

В Госдуме предложили ежегодно устанавливать минимальный размер оплаты труда в час (МРОЧ) — по аналогии с порядком определения МРОТ. Инициативу озвучил глава комитета Госдумы по труду, соцполитике и делам ветеранов Ярослав Нилов в интервью ТАСС .

Законопроект предусматривает, что одновременно с ежегодным законом о МРОТ будет рассматриваться и документ об установлении МРОЧ — прежде всего для работников с неполной занятостью. Сейчас отдельного регулирования почасовой оплаты нет: при неполном рабочем дне расчет ведут исходя из действующего МРОТ, и заработок нередко оказывается ниже прожиточного минимума.

По словам депутата, цель инициативы — повысить уровень доходов и усилить социальную защищенность тех, кто трудится в формате неполной занятости. Законопроект уже направлен в правительство и сейчас проходит стадию рассылки.