Участник программы «Герои Подмосковья» рассказал о проекте

Для многих участников проекта «Герои Подмосковья» опыт службы в рамках специальной военной операции оказался определяющим, поскольку они прошли школу характера. Об этом заявил финалист программы, сержант, старший разведчик снайпер, ветеран СВО Александр Шелковой.

По его словам, там военные сталкиваются с выживанием, сплочением, умением действовать в условиях неопределенности, а также развивают ответственность.

«Когда возвращаешься с боевого задания в полном составе, без потерь, — это главное. Этот опыт формирует способность принимать решения и нести за них ответственность», — подчеркнул Шелковой.

Программа направлена на подготовку высококвалифицированных, компетентных руководителей из числа участников СВО для возможной последующей работы в органах государственной и муниципальной власти Подмосковья, а также частно-корпоративной сфере. Участниками могут стать как действующие бойцы СВО, так и ветераны, у которых есть высшее образование и гражданство России.

Для этого нужно зарегистрироваться на сайте, заполнить анкету, прикрепить эссе, дождаться приглашения на тестирование и ожидать результатов отбора. Пройти обучение можно бесплатно по очно-заочной программе профессиональной переподготовки, оно длится год и состоит из четырех очных модулей. Лучшим участникам предложат имеющиеся вакансии для трудоустройства или зачисление в кадровый резерв.

Губернатор Московской области Андрей Воробьев подчеркнул, что в Подмосковье востребованы надежные и целеустремленные профессионалы.

Ранее Андрей Воробьев встретился с руководителями отделений Ассоциации ветеранов СВО.