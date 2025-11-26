Московский регион ожидает неделя аномально теплой погоды с осадками

Научный руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд сообщил о сохранении аномально теплой погоды в Московском регионе. Температурный фон превысит климатическую норму на 5-7 градусов, сообщает ТАСС .

В среду, 27 ноября, прогнозируется облачная погода с осадками в виде мокрого снега. Дневная температура составит +1.+3°C в Москве и до +5°C в области. Вероятность гололедицы сохранится в течение всего дня.

В четверг, 28 ноября, температурные показатели повысятся до +2.+4°C ночью и +5.+7°C днем. В отдельных районах Подмосковья воздух прогреется до +8°C. Осадки продолжат выпадать в виде мокрого снега.

Метеорологи связывают аномальное тепло с адвекцией воздушных масс с южных направлений. Явление не является рекордным, но значительно превышает средние многолетние значения для конца ноября.

В первые дни декабря температурный режим сохранится на уровне 0.+5°C. Гололедные явления и осадки будут наблюдаться регулярно.

