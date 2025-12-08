«Мелодия» возобновила производство пластинок в России

Знаменитая «Фирма Мелодия» запустила собственное промышленное производство виниловых пластинок в Новосибирске. Это решение стало ответом на возросший спрос на аналоговые носители среди меломанов. Первые релизы, отпечатанные на новом заводе, уже поступили в продажу, сообщили ТАСС в пресс-службе компании.

Символичным первым тиражом стала редкая пластинка «Аутогенная тренировка для лиц, злоупотребляющих алкоголем», созданная в 1980-х годах врачами ялтинского санатория. Помимо этого, в первую партию вошли культовые альбомы: «По волне моей памяти» Давида Тухманова, Disco Alliance латвийской группы Zodiac и работа казахстанского ВИА «Дос-Мукасан».

По данным издания, все грампластинки датированы 2025 годом. Для их изготовления были использованы матрицы, созданные с оригинальных мастер-лент. Реставрацией и ремастерингом звука занимался инженер Максим Пилипов.

«Возрождение производства под брендом "Мелодия" — это естественное развитие музыкальных традиций в нашей стране, которое позволит заводу стать достойным преемником советских заводов "Мелодии"», — приводятся слова генерального директора компании Андрея Кричевского.

Гендиректор «Мелодии» Кричевский отметил, что объем первоначальных инвестиций в создание предприятия составил около 150 млн руб. Линия Allegro II, произведенная в Гонконге и укомплектованная оборудованием из Швеции, Швейцарии, Италии и Китая, позволяет осуществлять полный цикл создания пластинок. Мощности завода рассчитаны на выпуск до 100 тысяч виниловых дисков в год.

Компания намерена не только переиздавать архивные записи из своего каталога, но и оказывать услуги печати по заказу артистов, лейблов и правообладателей, что сделает производство доступным для широкого круга клиентов.

Ранее сообщалось, что братья из Подмосковья, писавшие песни для детей, создали хит о русских богатырях.