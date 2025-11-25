«Серый волк» для взрослых: братья из Подмосковья, писавшие песни для детей, создали хит о русских богатырях

Музыкальный дуэт ARNI & dEvchonki, состоящий из братьев Романа и Антона Щеголевых из подмосковной Дубны, выпустил свою первую полноформатную пластинку под названием «ПереСказки», сообщил REGIONS. Музыкальный проект представляет собой синтез современных направлений с древнерусским фольклором и эпическими мотивами.

Изначально музыканты занимались созданием детских композиций, вдохновляясь популярными играми, — они писали песни для своих детей. Однако в сентябре 2025 года состоялся их творческий поворот к взрослой аудитории: сингл «Серый волк», охарактеризованный авторами как «драйвовая композиция», завоевал признание слушателей и стал любимой песней супруги Романа. Получив положительный отклик, дуэт продолжил развитие в выбранном направлении.

«ПереСказки — это 12 треков о России, о традициях, о возвращении к корням. Это не просто альбом, это голос Руси. Дубненцы изначально закладывали патриотический посыл», — рассказывают авторы.

По словам Щеголевых, в современном мире, где происходит постепенная утрата культурных корней, их творчество направлено на возвращение к истокам и передачу той магии, которая способна объединить русский народ. Братья строят амбициозные планы: в ближайшей перспективе они намерены организовать ротацию нескольких треков на федеральных радиостанциях, чтобы познакомить с творчеством широкую аудиторию по всей стране.

«Слова мы пишем сами, основываясь на старых добрых сказках, при этом уделяем достаточно много времени на исследования. Обязательно несколько раз перечитываем сказку, потом думаем, как будет выглядеть песня. Иногда получается далеко не сразу, а иногда, наоборот, песня складывается за один день по словам. Потом накладываем на музыку», — рассказали братья.

