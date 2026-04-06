Менеджеры — 68 тыс., таксисты — 63 тыс.: топ высокооплачиваемых подработок в Приморье

Эксперты платформы «Авито Подработка» изучили объявления о работе, опубликованные в Приморском крае с января по март 2026 года. В результате они составили список наиболее высокооплачиваемых вакансий для тех, кто готов работать неполный день, сообщил vostokmedia.com.

Аналитики сервиса выяснили, что самые высокие доходы среди соискателей, работающих неполный день, получают менеджеры по работе с клиентами. Работодатели готовы платить таким специалистам до 68 тыс. руб. ежемесячно — притом что трудиться приходится далеко не полную рабочую неделю.

По данным аналитиков, на второй строчке рейтинга расположились водители такси. Их средний заработок на подработке ориентировочно составляет 63 тыс. руб. в месяц.

По информации аналитиков, замыкает тройку лидеров профессия водителя-экспедитора. Для таких сотрудников средняя предлагаемая зарплата достигла около 53 тыс. руб. в месяц.

В статье отмечено, что все три самые высокооплачиваемые вакансии с частичной занятостью в Приморье оказались связаны с коммуникациями или перевозками.

«Важно понимать: эти цифры — всего лишь средняя планка, которую указывают в объявлениях. На деле итоговый заработок зависит от многих вещей: сколько смен и как долго они длятся, где именно человек работает и какие задачи перед ним ставят», — говорится в статье vostokmedia.com.

Ранее сообщалось, что названа медианная зарплата в России в первом квартале 2026 года.