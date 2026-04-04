Названа медианная зарплата в России в первом квартале 2026 года

В России в первом квартале 2026 года медианная зарплата в вакансиях достигла ₽86,2 тыс., пишет РИА Новости . За год показатель вырос на 13% — примерно на ₽9,7 тыс.

Медианная зарплата означает уровень, выше и ниже которого находится равное количество предложений. То есть это более точный ориентир по рынку, чем средние значения, которые часто искажаются высокими доходами отдельных специалистов.

Наиболее заметный рост зарплат зафиксирован в рабочих и управленческих профессиях. Сильнее всего увеличились предложения для сварщиков (плюс ₽148,1 тыс.), монтажников (+₽64,7 тыс.) и руководителей групп (+₽58 тыс.).

Тренд показывает смещение спроса в сторону квалифицированных специалистов и рабочих кадров. Работодатели готовы платить больше за конкретные навыки и опыт, особенно в сферах, где ощущается дефицит персонала.

