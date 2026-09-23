День рождения после смерти: священники раскрыли, как правильно помянуть близкого

Церковь объяснила, можно ли поминать умерших в день их рождения

Общество

После смерти человека в православной традиции особое значение придается дате его ухода из жизни. Именно годовщина смерти считается главным днем памяти усопшего, однако день рождения умершего также может стать поводом вспомнить его в молитве, пишет ЮФ.

Священнослужители отмечают, что Церковь не запрещает поминать человека в день его рождения. В этот день близкие могут спокойно вспомнить умершего, помолиться о нем и посетить храм или кладбище.

Такой подход связан с православным представлением о смерти как о переходе человека к новой духовной жизни. Особое внимание к дате смерти существовало и в традициях Древней Руси: день ухода из жизни нередко фиксировали тщательнее, чем дату рождения.

В день рождения умершего священнослужители рекомендуют отдавать предпочтение молитве и спокойному воспоминанию, а не шумным застольям и развлечениям. Помянуть близкого можно в храме, на кладбище или дома.

В первые 40 дней после смерти молитвенной памяти об усопшем уделяется особое внимание. Верующим рекомендуют молиться за умершего дома или в храме, читать псалмы и акафист.

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