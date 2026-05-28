Уменьшить объемы на 2–3 см и улучшить рельеф: сколько времени нужно, чтобы преобразить тело до отпуска

Светлана Гришкина, которая основала бренд Thai Traditions, владеет в столице сетью салонов тайского массажа и выпускает подкаст SPA INSIDER, побеседовала с корреспондентом VSE42.RU. В разговоре она объяснила, сколько времени потребуется, чтобы всерьез преобразить фигуру в преддверии поездки в отпуск.

По словам эксперта, видимых результатов в теле можно достичь за 4–6 недель. За это время, утверждает она, реально уменьшить объемы примерно на 2–3 сантиметра и улучшить мышечный рельеф. Если же до поездки остается всего две недели, рассчитывать стоит на косметические изменения. В этот период можно добиться увлажнения кожи, повышения ее тонуса и уменьшения отечности.

Специалист Гришкина высказала мнение, что начинать готовиться к отпуску никогда не поздно. Эксперт добавила, что даже за семь дней до предполагаемой поездки получится сделать кожные покровы более гладкими и сияющими, а тело — заметно расслабленнее.

«Просто мягко корректируем большие ожидания», — пояснила Светлана.

