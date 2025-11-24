Москва, Петербург и Казань возглавили рейтинг новогодних направлений для путешествий по России

Предстоящие новогодние каникулы в России продлятся 12 дней — с 31 декабря по 11 января. По словам исполнительного директора ассоциации «Альянс туристических агентств» Натальи Осиповой, большинство россиян планируют провести этот период в родном регионе или соседних областях, что обусловлено сохраняющейся высокой стоимостью транспортных услуг. Об этом сообщает Общественная Служба Новостей.

Она добавила, что среди популярных внутренних направлений лидируют экскурсионные программы по историческим городам — Москве, Санкт-Петербургу и Казани, а также поездки в резиденции зимних сказочных персонажей Вологодской и Костромской областей. Активно бронируются туры на горнолыжные курорты Архыза, Красной Поляны и Шерегеша, где развитие инфраструктуры повышает привлекательность отдыха. Отдельным трендом стал рост интереса к санаторно-курортному лечению среди молодежи от 25 лет, что свидетельствует о повышенном внимании россиян к здоровью после пандемии.

По мнению турэксперта, на международной арене расширение прямого авиасообщения оживило спрос на зарубежные поездки. Традиционные направления Египта и Таиланда дополняются новыми маршрутами в Алжир, Эфиопию и на Сейшелы, а также сохраняется популярность курортов Турции и ОАЭ.

Она резюмировала, что ноябрь становится последним месяцем для комфортного планирования новогоднего отдыха с широким выбором вариантов. К середине декабря возможность забронировать желаемые отели и туры значительно сокращается, поэтому целесообразно принимать окончательные решения в ближайшие недели.

