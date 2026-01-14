Миф, рожденный путаницей: запрет на одно таинство во время месячных ошибочно перенесли на святую воду

Физиологическое состояние женщины становится запретом для некоторых ритуалов, связанных с церковной жизнью. Священник из Подмосковья Матвей Степанов прояснил REGIONS, может ли верующая во время критических дней пить святую воду.

Священнослужитель высказал мнение, что миф о запрете употребления святой воды возник из-за некоторой путаницы. Так, причастие (Евхаристия) — это таинство церкви, в преддверии которого прихожане держат пост и молятся. В определенные дни женщинам, действительно, приходится отказываться от таинства ритуала из-за его особенного значения. Однако святая вода в Крещение не символизирует причастие.

«Даже человек, временно отлученный от причастия за серьезные проступки, по канонам имеет право пить святую воду. Это помогает ему оставаться в связи с церковью. Тем более это право есть у женщины, для которой естественный процесс не является ни грехом, ни нарушением», — пояснил Матвей Степанов.

Священнослужитель рассказал, что женщина вне зависимости от дней цикла может выпить святую воду, помолиться, окропить комнаты своего жилища и себя. Главное — проявлять уважение к святой воде и читать молитву во время всех ритуалов.

Священник Степанов призвал не создавать преград там, где их нет. Намного важнее проявлять уважение к святой воде: не разливать ее без повода, не обливаться ею. Верующие люди должны сохранять благоговейное отношение к святыне.

