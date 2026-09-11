Земляные работы обернулись неожиданностью: на Сахалине обнаружили старую противотанковую мину
Росгвардейцы нашли мину ТМ-46 во время земляных работ на Сахалине
Противотанковую мину ТМ-46 времен СССР обнаружили во время земляных работ в Южно-Сахалинске, сообщает управление Росгвардии по Сахалинской области, пишет МК.
На место прибыли специалисты инженерно-технической группы ОМОН «Тайфун». Они обследовали находку и установили, что боеприпас имеет следы сильной коррозии.
После обследования мину передали специалистам Министерства обороны России. Военные займутся ее дальнейшим уничтожением.
ТМ-46 предназначена для поражения гусеничной и колесной техники. Такие боеприпасы могли устанавливать в грунт, снег или под воду.