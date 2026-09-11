Неожиданный сход вагонов на станции Инская: три цистерны оказались вне рельсов, названы первые данные
ТАСС: после схода трех вагонов в Новосибирской области начали проверку
На станции Инская в Новосибирской области с рельсов сошли 3 грузовых вагона-цистерны. По предварительным данным, вагоны не разгерметизировались, негативных последствий для окружающей среды не зафиксировано. Об этом сообщает «КП-Новосибирск» со ссылкой на Западно-Сибирскую транспортную прокуратуру, пишет ТАСС.
Транспортная прокуратура организовала проверку по факту произошедшего.
Специалисты выясняют причины и обстоятельства происшествия, а также проверяют соблюдение законодательства о безопасности движения и эксплуатации железнодорожного транспорта.