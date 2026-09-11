Трусова рассказала, как изменилось к ней отношение тренеров после возвращения

Серебряный призер Олимпийских игр в женском одиночном катании Александра Игнатова (Трусова) в выпуске «ДоброFon» рассказала, как изменилось к ней отношение тренеров после ее возвращения.

Фигуристка не выступала с 2022 года, а в конце прошлого года приняла решение вернуться к соревновательной практике. За время своего отсутствия на льду Александра вышла замуж за фигуриста Макара Игнатова и родила сына Марка.

Трусова призналась, что если раньше тренеры требовали от нее беспрекословного выполнения заданий, то теперь чаще советуются.

«А сейчас говорят: «Ну мы можем на каком-то льду отработать программу». Я говорю: «Да, останусь, конечно». Спрашивают: «Точно можешь в шесть?» Я говорю: «Да, могу», — рассказала фигуристка.

Кроме того, тренеры соглашаются с тем, чтобы спортсменка сама определяла свой распорядок дня в связи с уходом за маленьким ребенком.

Трусова тренируется в группе Этери Тутберидзе, Даниила Глейхенгауза и Сергея Дудакова. На своем первом старте после возвращения фигуристка заняла второе место на турнире Kinoshita Group Cup, уступив лишь чемпионке мира среди юниоров Мао Шимаде.