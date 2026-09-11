Второй круг одуванчиков: чем удивила россиян теплая осень и что говорит примета
В Новокузнецке в сентябре одуванчики распустились во второй раз за год
Фото: [«Подмосковье сегодня»/Дарина Левкина]
Резкое потепление вызвало в Кузбассе природные аномалии. Об этом пишут в социальных сетях. Жители Новокузнецка заметили, что из-за теплой погоды цветы начали распускаться повторно — на улицах вновь появились одуванчики, хотя на дворе уже середина сентября. По словам горожан, весенние растения взялись цвести по второму кругу, сообщил VSE42.RU.
На опубликованных кадрах запечатлен яркий желтый цветок, типичный для весеннего одуванчика. Комментаторы уже шутят, надеясь на второй урожай колбы, и активно обсуждают необычное для осени зрелище. Многие признаются, что не ожидали увидеть весенние цветы в разгар осеннего сезона.
Как отмечают в Сети, осеннее цветение одуванчиков — не такое уж редкое явление. Неприхотливые растения часто зацветают по осени, если холод резко сменяется потеплением. Существует даже народная примета: одуванчик в середине сентября цветет — к долгой теплой осени. Так что, возможно, кузбассовцев ждет еще несколько погожих деньков, а яркие цветы на газонах станут приятным напоминанием об уходящем лете.
Ранее сообщалось, что лесничие спрогнозировали теплую осень по деревьям в Подмосковье.