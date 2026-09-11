Второй круг одуванчиков: чем удивила россиян теплая осень и что говорит примета

Резкое потепление вызвало в Кузбассе природные аномалии. Об этом пишут в социальных сетях. Жители Новокузнецка заметили, что из-за теплой погоды цветы начали распускаться повторно — на улицах вновь появились одуванчики, хотя на дворе уже середина сентября. По словам горожан, весенние растения взялись цвести по второму кругу, сообщил VSE42.RU .

На опубликованных кадрах запечатлен яркий желтый цветок, типичный для весеннего одуванчика. Комментаторы уже шутят, надеясь на второй урожай колбы, и активно обсуждают необычное для осени зрелище. Многие признаются, что не ожидали увидеть весенние цветы в разгар осеннего сезона.

Как отмечают в Сети, осеннее цветение одуванчиков — не такое уж редкое явление. Неприхотливые растения часто зацветают по осени, если холод резко сменяется потеплением. Существует даже народная примета: одуванчик в середине сентября цветет — к долгой теплой осени. Так что, возможно, кузбассовцев ждет еще несколько погожих деньков, а яркие цветы на газонах станут приятным напоминанием об уходящем лете.

Ранее сообщалось, что лесничие спрогнозировали теплую осень по деревьям в Подмосковье.