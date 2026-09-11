Ночной удар на трассе М-9: пассажирка погибла, водитель и еще одна женщина получили травмы
МК: женщина погибла после столкновения ВАЗ-2110 с препятствием на М-9
Женщина погибла в результате ДТП на 211-м км автодороги М-9 «Балтия» в Зубцовском муниципальном округе Тверской области, еще 2 человека получили травмы, сообщает региональная Госавтоинспекция, пишет МК.
Авария произошла 10 сентября около 22:30. Водитель ВАЗ-2110 1963 года рождения совершил наезд на препятствие.
Пассажирка 1966 года рождения скончалась на месте от полученных травм. Водителя и еще одну пассажирку 1970 года рождения доставили в медицинское учреждение.
Обстоятельства ДТП уточняются.