Ребенок оказался один без родителей: семилетняя девочка погибла после падения с балкона в Якутске
Прокуратура: семилетняя девочка погибла после падения с балкона в Якутске
Семилетняя девочка погибла после падения с 9-го этажа дома на проспекте Михаила Николаева в Якутске, сообщает пресс-служба региональной прокуратуры, пишет YakutiaMedia.
По предварительным данным, ребенок остался без присмотра родителей, вышел на балкон и выпал. Прокуратура Якутска проводит проверку обстоятельств трагедии. Надзорный орган даст правовую оценку причинам и условиям произошедшего и контролирует ход и результаты процессуальной проверки.