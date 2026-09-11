Семья приехала отдохнуть в лес: внезапная смерть трехмесячной девочки потрясла палаточный лагерь

Трехмесячная девочка умерла во время отдыха с родителями в палаточном лагере в английском Стаффордшире. Семья остановилась на ночевку возле озера в лесном массиве недалеко от Строберри-Лейн, сообщает Metro.

Во время отдыха родители заметили, что с ребенком что-то не так. На место оперативно прибыла бригада санитарной авиации, однако спасти девочку не удалось — ее сердце остановилось.

В полиции сообщили, что обстоятельства смерти пока остаются необъяснимыми. По предварительным данным, у ребенка ранее не диагностировали проблем со здоровьем.

Правоохранители отметили, что расследование находится на ранней стадии и рассматривается как единичный случай. Причина гибели девочки устанавливается.

Журналисты также сообщили, что на кадрах с дрона в месте трагедии видны как минимум четыре палатки отдыхающих. Этот участок считается популярным среди туристов.