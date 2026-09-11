Работников вывели из здания: что известно о последствиях атаки БПЛА на логистический центр Ozon в Саратове

Сотрудников логистического центра Ozon в Саратове эвакуировали после атаки БПЛА. По предварительной информации, пострадавших нет, сообщили в компании, пишет РИА Новости.

Ранее губернатор Саратовской области Роман Бусаргин сообщил о повреждении гражданской инфраструктуры в Саратове в результате атаки беспилотников. По его предварительным данным, пострадавших нет.

В Ozon заявили, что работников центра оперативно эвакуировали. По предварительной информации, никто не пострадал.