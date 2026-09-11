Более 90 целей в небе Ростовской области: чем закончилась массированная ночная атака 11 сентября
В ходе массированной воздушной атаки на Ростовскую область уничтожили более 90 беспилотников и ракет. Они были сбиты в Таганроге, Новошахтинске и 10 районах региона, сообщает ТАСС со ссылкой на губернатора Ростовской области Юрия Слюсаря.
В Миллеровском районе обломки БПЛА повредили кровли, двери и остекление 10 частных домов, а также хозяйственные постройки. Пострадавших нет, на месте работают экстренные службы.
В Тарасовском районе из-за падения обломков произошло возгорание сухой травы. Пожар ликвидировали, пострадавших нет.