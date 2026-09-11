Тренер «Динамо» назвал сильные качества новичка команды Гутьерреса
Тренер Шварц о новичке «Динамо» Гутьерресе: «Не ждите сиюминутной отдачи»
Фото: [ФК «Динамо»]
Главный тренер московского «Динамо» Сандро Шварц прокомментировал журналистам трансфер чилийского вингера Максимилиано Гутьерреса. Переход игрока был завершен 10 сентября в последний день трансферного окна.
По данным портала Transfermarkt, чилиец обошелся «Динамо» в €6 млн. Гутьеррес выступал за аргентинский «Индепендьенте». В 17 матчах за клуб он забил четыре мяча и сделал два ассиста.
Шварц отметил технику игрока, который хорошо проявляет себя в дриблинге, а также указал, что Гутьеррес может сыграть на обоих флангах атаки.
«Но сейчас нельзя ожидать сиюминутной отдачи, нужно время, чтобы он показал свои лучшие качества», — подчеркнул немецкий специалист.
«Динамо» перед закрытием трансферного окна успело подписать еще одного вингера — игрока сборной Гаити Жозуэ Казимира, который перешел в московский клуб на правах аренды из французского «Осера».
После семи туров РПЛ «Динамо» занимает третье место, набрав 13 очков.