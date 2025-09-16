Мигрант и запрещенные препараты: что выявил рейд по ночным клубам?

В городе Белово прошел масштабный рейд правоохранителей по ночным клубам города, в рамках которого сотрудники полиции, Росгвардии, ФСБ и ГИБДД выявили ряд нарушений, сообщил «Онлайн-журнал Сибдепо» со ссылкой на телеграм-канала полиции региона.

По информации издания, во время рейда был обнаружен нелицензионный алкоголь, который продавали посетителям ночного клуба. Правоохранители выясняют, откуда продукция поступила в развлекательное заведение. Директору клуба назначат штраф. В ходе проверки документов обнаружили гражданина, который незаконно пребывает на территории РФ. Мужчине грозит депортация.

По данным издания, в автомобиле 28-летнего посетителя клуба правоохранители нашли запрещенные препараты в количестве, которое предполагает продажу. Нарушителю законодательства грозит арест. Еще один гость заведения попался на мелком хулиганстве. Кроме того, сотрудники Госавтоинспекции составили протоколы против посетителей клубов, которые затонировали стекла своих автомобилей. Были выявлены и другие нарушения.

Ранее сообщалось, что автомеханика из Кузбасса, который вышел на улицу в форме сотрудника правоохранительных органов и начал следить за общественным порядком, пригласили работать в Росгвардию.