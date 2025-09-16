Оштрафовали и предложили работу: история с лжеполицейским получила продолжение

Автомеханика из Кемерово, который вышел на улицу в форме сотрудника правоохранительных органов и начал следить за общественным порядком, пригласили работать в Росгвардию, сообщил «Онлайн-журнал Сибдепо».

По информации издания, мужчина вышел на дорогу и начал регулировать движение. Видео опубликовали в соцсетях. В полиции сообщили, что обнаружили его во время проверки публикаций в Сети. Сотрудники правоохранительных органов задержали мужчину для выяснения деталей. Выяснилось, что 37-летний автослесарь приобрел форму в специализированном магазине. Против него составлен административный протокол. Размер штрафа может достичь 1,5 тыс. руб. Кроме того, правоохранители конфискуют форму.

По данным издания, на инцидент отреагировали в Росгвардии. Сотрудники ведомства высказали мнение, что стремление гражданина навести порядок в городе — это благородное дело. Однако горожанина призвали действовать, не нарушая законодательство. Гражданину рекомендовали пройти медкомиссию, выполнить задания с целью проверки физической готовности и посетить психолога. В случае положительных результатов автослесарь может пополнить штат Росгвардии.

